Weather Forecast for Tuesday, January 6, 2026

Weather Forecast for Tuesday, January 6, 2026

Tuesday: Sunny, with a high near 44. Breezy, with a west wind 7 to 17 mph, with gusts as high as 25 mph.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 22. Southwest wind 6 to 9 mph.

Wednesday: Partly sunny, with a high near 43. Southwest wind 6 to 14 mph, with gusts as high as 24 mph.

Advertisement - Story continues below...

Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 22. West southwest wind 6 to 9 mph.

Thursday: A 20 percent chance of snow showers before 11am. Partly sunny, with a high near 34. Breezy, with a west wind 7 to 12 mph increasing to 15 to 20 mph in the afternoon. Winds could gust as high as 28 mph.

Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 13. Blustery.

Friday: Mostly sunny, with a high near 30. Blustery.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 15. Breezy.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 35. Breezy.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 15.

Sunday: Sunny, with a high near 38.

Related Articles

Airport Sees Second Strongest Year Ever in 2025

Airport Sees Second Strongest Year Ever in 2025

Green River Council To Vote On Rocky Mountain Power Franchise Agreement Extension

Green River Council To Vote On Rocky Mountain Power Franchise Agreement Extension

Rock Springs Considers Playground Project Grant

Rock Springs Considers Playground Project Grant

Commissioners Hear from WYDOT, SCSD No. 2 Tuesday

Commissioners Hear from WYDOT, SCSD No. 2 Tuesday