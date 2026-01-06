Weather Forecast for Tuesday, January 6, 2026

Tuesday: Sunny, with a high near 44. Breezy, with a west wind 7 to 17 mph, with gusts as high as 25 mph.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 22. Southwest wind 6 to 9 mph.
Wednesday: Partly sunny, with a high near 43. Southwest wind 6 to 14 mph, with gusts as high as 24 mph.
Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 22. West southwest wind 6 to 9 mph.
Thursday: A 20 percent chance of snow showers before 11am. Partly sunny, with a high near 34. Breezy, with a west wind 7 to 12 mph increasing to 15 to 20 mph in the afternoon. Winds could gust as high as 28 mph.
Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 13. Blustery.
Friday: Mostly sunny, with a high near 30. Blustery.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 15. Breezy.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 35. Breezy.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 15.
Sunday: Sunny, with a high near 38.