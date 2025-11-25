Weather Forecast for Tuesday, November 25, 2025

Tuesday: Sunny, with a high near 39. West wind 6 to 11 mph.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 22. West southwest wind around 6 mph.
Wednesday: Partly sunny, with a high near 47. Breezy, with a west wind 7 to 16 mph, with gusts as high as 26 mph.
Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 25. Southwest wind 3 to 7 mph.
Thanksgiving Day: Mostly sunny, with a high near 51. South southwest wind 3 to 7 mph.
Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 25.
Friday: Mostly sunny, with a high near 47.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 21.
Saturday: Mostly cloudy, with a high near 39.
Saturday Night: A chance of snow showers. Mostly cloudy, with a low around 15.
Sunday: A chance of snow showers. Mostly cloudy, with a high near 28. Blustery.