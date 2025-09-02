Weather Forecast for Tuesday, September 2, 2025

Tuesday: Sunny, with a high near 84. Calm wind becoming west around 6 mph in the afternoon.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 51. Northwest wind around 6 mph becoming light and variable after midnight.
Wednesday: Sunny, with a high near 83. Light and variable wind becoming northeast 5 to 7 mph in the morning.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 50. West northwest wind around 7 mph becoming north northeast after midnight.
Thursday: Sunny, with a high near 84.
Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 51.
Friday: Sunny, with a high near 82.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 50.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 82.
Saturday Night: Mostly cloudy, with a low around 51.
Sunday: A slight chance of showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 78.