Weather Forecast for Tuesday, September 23, 2025

Tuesday: A 20 percent chance of showers before noon. Mostly cloudy, then gradually becoming sunny, with a high near 62. East northeast wind around 8 mph.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 39. East southeast wind 3 to 7 mph.
Wednesday: Sunny, with a high near 71. Calm wind becoming south around 5 mph.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 40. Calm wind becoming south southeast around 5 mph.
Thursday: Sunny, with a high near 76. Calm wind becoming west southwest around 5 mph in the afternoon.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 44.
Friday: Mostly sunny, with a high near 76.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 44.
Saturday: Sunny, with a high near 75.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 43.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 74.