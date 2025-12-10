Weather Forecast for Wednesday, December 10, 2025

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 54. Windy, with a west wind 20 to 26 mph, with gusts as high as 39 mph.

Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 35. Breezy, with a west wind 11 to 16 mph, with gusts as high as 24 mph.

Thursday: Sunny, with a high near 55. Breezy, with a west wind 11 to 18 mph, with gusts as high as 28 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 32. West wind 9 to 13 mph, with gusts as high as 20 mph.

Friday: Sunny, with a high near 53. West wind 8 to 14 mph, with gusts as high as 21 mph.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 33. West wind around 10 mph.

Saturday: Sunny, with a high near 52.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 27.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 51.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 27.

Monday: Mostly sunny, with a high near 50.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 28.

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 48.

