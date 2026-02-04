Weather Forecast for Wednesday, February 4, 2026

Wednesday: Sunny, with a high near 50. Calm wind becoming west 5 to 9 mph in the afternoon.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 23. West southwest wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Thursday: Sunny, with a high near 54. Light and variable wind.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 23. Calm wind.
Friday: Sunny, with a high near 55. Calm wind becoming west southwest 5 to 7 mph in the afternoon.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 26.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 54.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 24.
Sunday: Sunny, with a high near 54.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 26.
Monday: Mostly sunny, with a high near 52.