Weather Forecast for Wednesday, February 4, 2026

Wednesday: Sunny, with a high near 50. Calm wind becoming west 5 to 9 mph in the afternoon.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 23. West southwest wind around 5 mph becoming calm in the evening.

Thursday: Sunny, with a high near 54. Light and variable wind.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 23. Calm wind.

Friday: Sunny, with a high near 55. Calm wind becoming west southwest 5 to 7 mph in the afternoon.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 26.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 54.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 24.

Sunday: Sunny, with a high near 54.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 26.

Monday: Mostly sunny, with a high near 52.

