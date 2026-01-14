Weather Forecast for Wednesday, January 14, 2026

Wednesday: Sunny, with a high near 45. Light west southwest wind becoming west 5 to 9 mph in the morning.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 21. West wind around 6 mph.
Thursday: Sunny, with a high near 48. West wind 5 to 14 mph, with gusts as high as 21 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 16. West wind 5 to 9 mph becoming light northwest after midnight.
Friday: Sunny, with a high near 40. West wind 3 to 8 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 17.
Saturday: Sunny, with a high near 45.
Saturday Night: Clear, with a low around 20.
Sunday: Sunny, with a high near 47.
Sunday Night: Clear, with a low around 18.
M.L.King Day: Sunny, with a high near 46.