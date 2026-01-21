Weather Forecast for Wednesday, January 21, 2026

Weather Forecast for Wednesday, January 21, 2026

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 41. Light west wind increasing to 8 to 13 mph in the morning. Winds could gust as high as 20 mph.

Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 11. West wind 5 to 8 mph becoming calm in the evening.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 41. Calm wind becoming west northwest 5 to 8 mph in the afternoon.

Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 11. East wind around 6 mph.

Friday: Partly sunny, with a high near 33. East wind 6 to 10 mph.

Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 6.

Saturday: Sunny, with a high near 30.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 7.

Sunday: Sunny, with a high near 36. Breezy.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 14.

Monday: Mostly sunny, with a high near 42.

