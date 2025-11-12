Weather Forecast for Wednesday, November 12, 2025

Wednesday: Increasing clouds, with a high near 59. Light and variable wind.

Wednesday Night: Cloudy during the early evening, then gradual clearing, with a low around 32. Light and variable wind.

Thursday: Sunny, with a high near 63. South wind 5 to 8 mph.

Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 36. South wind 9 to 11 mph.

Friday: A 20 percent chance of showers before 11am. Partly sunny, with a high near 59. South wind 10 to 14 mph, with gusts as high as 25 mph.

Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 30.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 52.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 26.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 49.

Sunday Night: Mostly cloudy, with a low around 27.

Monday: Partly sunny, with a high near 49.

