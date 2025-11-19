Weather Forecast for Wednesday, November 19, 2025

Wednesday: Patchy fog before 10am. Otherwise, partly sunny, with a high near 50. Calm wind becoming southeast around 5 mph in the afternoon.

Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 26. East wind 3 to 5 mph.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 48. Calm wind becoming northeast around 6 mph in the afternoon.

Thursday Night: Mostly cloudy, with a low around 28. Northeast wind around 5 mph becoming calm in the evening.

Friday: Partly sunny, with a high near 47. West wind 3 to 7 mph.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 24. West southwest wind around 6 mph.

Saturday: Sunny, with a high near 47.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 23.

Sunday: Sunny, with a high near 49.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 25.

Monday: Mostly sunny, with a high near 50.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 24.

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 42.

Southwest Counseling Team Receive Recognition From County Commissioners For Saving a Life

Wastewater Plant Change Order Passes 4–2 Despite Objections

Council Moves Forward with Building Sale Tuesday

Staying Alive With Country Dance Lessons

