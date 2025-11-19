Weather Forecast for Wednesday, November 19, 2025

Wednesday: Patchy fog before 10am. Otherwise, partly sunny, with a high near 50. Calm wind becoming southeast around 5 mph in the afternoon.
Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 26. East wind 3 to 5 mph.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 48. Calm wind becoming northeast around 6 mph in the afternoon.
Thursday Night: Mostly cloudy, with a low around 28. Northeast wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Friday: Partly sunny, with a high near 47. West wind 3 to 7 mph.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 24. West southwest wind around 6 mph.
Saturday: Sunny, with a high near 47.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 23.
Sunday: Sunny, with a high near 49.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 25.
Monday: Mostly sunny, with a high near 50.
Monday Night: Partly cloudy, with a low around 24.
Tuesday: Mostly sunny, with a high near 42.