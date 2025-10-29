Weather Forecast for Wednesday, October 29, 2025

Weather Forecast for Wednesday, October 29, 2025

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 53. Calm wind becoming west around 6 mph in the afternoon.

Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 25. West southwest wind around 6 mph becoming calm after midnight.

Thursday: Sunny, with a high near 56. Calm wind becoming west 5 to 8 mph in the afternoon.

Advertisement - Story continues below...

Thursday Night: Mostly cloudy, with a low around 28. West northwest wind around 6 mph becoming calm in the evening.

Friday: Mostly sunny, with a high near 57. Light west southwest wind becoming west northwest 8 to 13 mph in the morning. Winds could gust as high as 23 mph.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 31.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 61. Breezy.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 35.

Sunday: Sunny, with a high near 65. Breezy.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 32.

Monday: Sunny, with a high near 62.

Related Articles

Dr. Seppie Resigns from SCSD No. 1 Board

Dr. Seppie Resigns from SCSD No. 1 Board

Southwest Wyoming Regional Airport Sees Strong Growth After New Terminal Opening

Southwest Wyoming Regional Airport Sees Strong Growth After New Terminal Opening

Weather Forecast for Monday, October 27, 2025

Weather Forecast for Monday, October 27, 2025

Weather Forecast for Sunday, October 26, 2025

Weather Forecast for Sunday, October 26, 2025