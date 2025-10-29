Weather Forecast for Wednesday, October 29, 2025

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 53. Calm wind becoming west around 6 mph in the afternoon.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 25. West southwest wind around 6 mph becoming calm after midnight.
Thursday: Sunny, with a high near 56. Calm wind becoming west 5 to 8 mph in the afternoon.
Thursday Night: Mostly cloudy, with a low around 28. West northwest wind around 6 mph becoming calm in the evening.
Friday: Mostly sunny, with a high near 57. Light west southwest wind becoming west northwest 8 to 13 mph in the morning. Winds could gust as high as 23 mph.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 31.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 61. Breezy.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 35.
Sunday: Sunny, with a high near 65. Breezy.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 32.
Monday: Sunny, with a high near 62.