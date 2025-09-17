Weather Forecast for Wednesday, September 17, 2025

Wednesday: Isolated showers and thunderstorms after 2pm. Mostly sunny, with a high near 66. Northeast wind 6 to 9 mph. Chance of precipitation is 20%.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 41. East wind 3 to 7 mph.
Thursday: Sunny, with a high near 70. Calm wind becoming south around 5 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 41. Light and variable wind becoming south southeast around 6 mph.
Friday: Mostly sunny, with a high near 76. Calm wind becoming west southwest around 6 mph in the afternoon.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 47.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 75.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 46.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 74.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 44.
Monday: Sunny, with a high near 76.