Weather Forecast for Wednesday, September 17, 2025

Wednesday: Isolated showers and thunderstorms after 2pm. Mostly sunny, with a high near 66. Northeast wind 6 to 9 mph. Chance of precipitation is 20%.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 41. East wind 3 to 7 mph.

Thursday: Sunny, with a high near 70. Calm wind becoming south around 5 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 41. Light and variable wind becoming south southeast around 6 mph.

Friday: Mostly sunny, with a high near 76. Calm wind becoming west southwest around 6 mph in the afternoon.

Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 47.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 75.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 46.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 74.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 44.

Monday: Sunny, with a high near 76.

