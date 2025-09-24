Weather Forecast for Wednesday, September 24, 2025

Wednesday: Sunny, with a high near 70. Light east southeast wind.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 41. Calm wind becoming south southeast around 5 mph.

Thursday: Sunny, with a high near 75. Light and variable wind.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 42. Calm wind becoming south southwest around 5 mph.

Friday: Sunny, with a high near 77. Calm wind becoming west 5 to 7 mph in the afternoon.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 42.

Saturday: Sunny, with a high near 77.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 46.

Sunday: A slight chance of showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 72.

Sunday Night: A slight chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 44.

Monday: A slight chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 72.

