Weather Forecast for Wednesday, September 24, 2025

Wednesday: Sunny, with a high near 70. Light east southeast wind.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 41. Calm wind becoming south southeast around 5 mph.
Thursday: Sunny, with a high near 75. Light and variable wind.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 42. Calm wind becoming south southwest around 5 mph.
Friday: Sunny, with a high near 77. Calm wind becoming west 5 to 7 mph in the afternoon.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 42.
Saturday: Sunny, with a high near 77.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 46.
Sunday: A slight chance of showers and thunderstorms. Partly sunny, with a high near 72.
Sunday Night: A slight chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 44.
Monday: A slight chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 72.