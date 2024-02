Western Announces Fall 2023 Honor Rolls

ROCK SPRINGS – Western Wyoming Community College released its Fall 2023 honor rolls. Below are the Sweetwater County students named to the President’s List, Dean’s List and Part Time Honor Roll.

President’s List

The President’s List is an honor roll that names Western students who maintain a 4.0 grade point average and be a full time student. The following students were named to President’s List:

Farson

Carson Jones

Green River

Ezeekeil Allison

Amanda Anderson

Emma Christiansen

Connor Friel

Alicia Harrison

Ryan Lundgren

Kaylee Nelson

Morgan Owens

Cody Rider

Isabell Salas

Nathan Smith

Daney Stephenson

Dillon Thomas

Samuel Witte

Hailey York



Rock Springs

Darwin Alarcon

Connor Allred

Oliver Anderson

Shenan Archuletta

Erral Asper

Domirico Bertagnolli

Justin Boren

Daniel Calendas

Jacob Coster

Tyler Davies

Claire Edman

Delanie Ensign

Davan French

Timothy Froman

Patrick Hager

Barrick Hess

Derek Jacobsen

Heidi Kinikini

Adonis Koritnik

Ezekiel Mamalis

Alyx Moneyhun

Chase Moody

Allison Murray

Gabriela Peraza Arce

Rena Rogers

Kamren Santhuff

James VonRembow

Trista Wales

Carter Wiberg

Lindsey Yaezenko

Dean’s List

To be named to the Dean’s List, a student must have a grade point average between 3.25-3.99 and be a fulltime student. The students are:

Farson

Ross Slagowski

Matthew Smith

Simeon Stotts

Green River

Emmie Archibald

Kyler Bartlett

Katelin Beck

Cassandra Beckermann

Eliza Burgess

Courtney Clark

Thomas Dalton

James Davis

Brian Fassett

Charlotte Fowler

Shandalyn Frye

Timothy Golightly

Brittany Gomez

Skylee Gomez

Gabriela Grajeda

Rebecca Grosenick

Trysten Halter

Oaklee Hanks

Evin Hansen

Kelli Heatherman

Ashley Hernandez

Alyssa Herwaldt

Kylee Hosford

Kyler Hughes

Jose Islas Sanchez

Hale Iwen

Garrett James

Abigail Kennah

McKenna Kropf

Edward Lucero

Cesar Magana

Marcos Mandujano

Austyn Maser

Emily Navarro

Casey Olds

Emma Olson

Riley Price

Jason Richmond

Estephania Roper

Chezni Rubeck

Caden Sanchez

Kristinah Serrano

Kayde Strauss

Brianna Strauss

Lillian Travis

Andrew Winters

Rock Springs

Rusty Adkison

Josue Alcaraz

Cadence Alldredge

Ellie Alldredge

Osvaldo Alvarado

Caleb Anderson

Benjamin Bae

Timothy Baker

Stephanie Barker

Cole Barnes

Ethan Barnes

Alexander Bitters

Madison Blake

Jayces Blatter

Samantha Brough

Trenten Butcher

Krystal Carmine

Kolter Castillon

Tricia Cecil

Savannah Cheney

Stuart Chrusciel

Parker Clawson

Kaleb Click

Dylan Coburn

Lindsey Cox

Emma Curtis

Rhett Davidson

Lillie DeVree

Carley Doroha

Kaden Duckwitz

Nadia Espinoza-Celis

Tyle Fields

Ethan Flansburg

Aaron Goldman

Jaciel Granados

Kayleigh Hamblin

Skylynn Harmon

Linda Hart Loredo

Karson Hensley

Brandon Hettinger

Jose Islas Sanchez

James Jones

Dahlia Jordan

Landen Kendall

Paige Layne

Samuel Leonard

Jessica Lewis

Samantha Linch

Garett Martinez

Stephanie Martinez-Ortiz

Heber Mendez

Skylar Messick

Magnus Miller

Aaron Moneyhun

Savannah Montoya

Jaqueline Monzon

Peter Nichik

Brian Olsen

Conner Panzer

Alexa Peevers

Summer Prettyman

Leland Richards

Emelia Robinson

Myla Ruiz

Lisa Schmid

Caitlynn Shipp

Byron Simek

Matthew Sleight

Joseph Smith

Jason Tomich

Josephyne Turner

Rachael Urlacher

Brandy Vasquez

Trenton Ware

Dakotta Wheeler

Joedie Whiting

Laci Zuck

Superior

Ethan O’Brien

Part Time Honor Roll

To be on the Part Time Honor Roll, a student must maintain a grade point average of at least 3.25 and take fewer than 12 credit hours of classes. The students achieving this honor are:

Farson

Ory Johnson

Green River

Enna Adams

Lillian Allison

Emilee Barnes

Dusten Berg

Jayla Braden

Katherine Bronstein

Allona Brown

McKenna Christensen

Haley Clevenger

Marina De la Riva

Addison Demaret

Jamie Drakos

Reese Eastman

Hunter Flores

Taycie Fox

Abigail Fuss

Destyni German

Grace Gomez

Carla Guerrero

Abby Harrison

Brandon Herwaldt

Dakota Hudson

Emilee Jensen

Madison Jones

Kale Knezovich

Charles Lee

James Leffers

Ayla Lindsey

Lexi Love

Axel MacKinnon

Eva Murray

Ivory Neher

Alexis Sagely

Garrett Smith

Chevy Stanton

Ella Stanton

Christopher Wilson

Eduardo Zarate

Rock Springs

Heather Aguayo

Zaviera Babich

Jennifer Baird

Rebecca Barton-Stewart

Kristina Cassel

Ellie Christensen

Jendaya Coletti

Tyler Davis

Eduardo De la Torre

Stephanie Dillard

Dawson Fantin

Presley Frink

Timothy Graham

Dalyn Harris

Brynn Hunsaker

Abigail Jones

Adam Kinyon

Savannah McCloskey

Haley McGaha

Norma Moreno

Presley Nacey

Celeste Niemoth

Breanna Powers

Alexa Rodriguez

Taylor Seilbach

Hannah Shuler

Wesley Smith

Brittany Soltis

Jerry Starner

Timothy Stephens

Kassidi Webb

Clay Wettstein