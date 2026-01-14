Western Announces Fall 2025 President’s Honor Roll

ROCK SPRINGS – Western Wyoming Community College recently announced the names on its Fall 2025 President’s Honor Roll list. Students listed on the President’s Honor Roll must complete at least 12 credit hours of classwork during the semester while maintaining a 4.0 grade point average. The recipients, arranged by the first letter of their last name, are:
- Mason Allen
- Amanda Anderson
- Jacob Anderson
- Josiah Anderson
- Kaitlyn Anderson
- Kaydence Barber
- Alexandria Barton
- Kylar Batchelor
- Amanda Baumgarte
- Maliya Bell
- Kolten Bernatis
- Jayces Blatter
- Teagan Blatter
- Ciera Bomer
- Elisha Bracho
- Zach Brinkerhoff
- Ashley Butler
- Daniel Calendas
- Abby Cantlin
- Alysa Cantlin
- Stephanie Chiu
- Angela Chrisman
- Conway Christensen
- Nicole Christensen
- Aubrie Clark
- Clayton Clark
- Angelena Coleman
- Elizabeth Cowley
- Sophia Cozzens
- Caira Crosby
- Joshua Davies
- Danielle Davis
- Trenten Dowley
- Raelee Elkins
- Susan Ena
- Myrtle Farrell
- Thomas Farrens
- Austyn Feller
- Nathan Fish
- Mikayla Flores
- Matthew Foster
- Presley Frink
- Emalie Garner
- Ryker Gibson
- Elijah Gill
- Kyrah Greub
- Makell Haderlie
- Hannah Harris
- Linda Hart Loredo
- Kate Hernandez
- Kaylee Hess
- William Hibbert
- Gavin Hirschi
- Treyson Hunt
- Meeka Iwen
- Desirae Jenkins
- Noelle Jensen
- Ory Johnson
- Damon Jolley
- Jay Roy Jordan
- Whitney Keller
- Abigail Kennah
- Afton Kight
- Matthias Kneeland
- Emma Lash
- Anna Lehr
- David Lew
- Samantha Linch
- Brandon Lockwood
- Hanna Longhurst
- Andy Loveridge
- Jordyn Luna
- Naomi Luque
- Katelyn Maez
- Jessica Masters
- Samuel May
- James McCarter
- Connor McCracken
- Theodore McGhee
- Ian Meats
- Gracee Medina-Becenti
- Alyssa Meyers
- Justin Millemon
- Madeline Miller
- Brandon Mortensen
- Jason Moss
- Wesley Muir
- Madison Murdock
- Melody Nathan
- Ethan Nelson
- Jorgen Nelson
- Kenadie O’Melia
- Larissa Panzer
- Tayleigh Paoli
- Miriam Parker
- Tammy Parker
- Gabriela Peraza Arce
- Phuong Pham
- Jessyka Pickens
- Nash Piekkola
- Robert Pilkington
- Colten Ratti
- Jeremy Richards
- Nicole Richards
- Jesse Rizzi
- Heather Robertson
- Alexis Rogers
- Azalia Ruiz
- Francisco Saabedra Quintero
- Lisa Schmid
- Rhiannon Schultz
- Kenidee Scott
- Harlie Smith
- Nathan Smith
- Casey Spaeny
- Jenna Sterzer
- Austin Tavegia
- Naomi Thoreson
- Kelly Thrasher
- Lisa Tierney
- Karston Trogstad
- Dayna Urbin
- Dylan VanGieson
- Nicholas Vitanza
- Trenton Ware
- Mia Wells
- Andrew Winters
- Samuel Witte
- Brady Young