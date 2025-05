Western Announces Springs 2025 President’s Honor Roll

ROCK SPRINGS – Western Wyoming Community College recently announced the names on its Spring 2025 President’s Honor Roll list. Students listed on the President’s Honor Roll must complete at least 12 credit hours of classwork during the semester while maintaining a 4.0 grade point average. The recipients, arranged by the first letter of their first name, are:

Abby M. Dever

Adara L Akin

Addison Jane Walk

Alaina D. Sharp

Alyssa Jaya Vigil

Alyssa M. Derosas

Alyx J. Moneyhun

Amanda M. Anderson

Amy Grace Killett

Ashley A. Grunder

Austyn S. Feller

Avrie M. Farnsworth

Batista Covolo

Benjamin T Cherry

Brandon S. Hutchinson

Brianna M. Strauss

Brittany Lacy

Cambry Jenks

Camden J King

Carmen M. Grajeda

Carolyn R. Wass

Carter D. Wiberg

Cera Megan Pearson

Charles Edward Faupel Jr.

Chase R. Petty

Ciera D. Bomer

Daniel Calendas

David A. DeWitt, Jr.

Dawn R. Hood

Dominic Sergio Saavedra

Elijah M. McKinney

Elisha Bracho

Elizabeth Smith

Ella Jean Voorhees

Ella L. Stanton

Ethan Kevin Harper

Ethan R. Nelson

Gabriela Peraza Arce

Gediminas Alisas

Gillian Morris Young

Grace M. Stucki

Gvidas Laurinaitis

Hagen W. DeWitt

Hailey K. York

Hannah E. Johnson

Ian H. Dickinson

Isabelle M. Kenna

James M. McCarter

Jennifer Amy Woodward

Jennifer M. Medina

Jolee Swasey

Jordyn M. Luna

Jorgen B. Nelson

Kaden I. Duckwitz

Kaitlyn R. Andrews

Kaleb M. Click

Kathryn Killpack

Kathryn S. Copsey

Kaydence Barber

Kaylee M. Hess

Kaylee R. Nelson

Kelly Ravenn Thrasher

KimHong Poun

Kolten Bernatis

Kolter E. Castillon

Kortni E. Corsi

Kylie R. Hutchinson

Laney Lynn Jensen

Laynee L. Walker

Lisa M. Tierney

Luke D. Gray

Luke Donald Sonderhede Schroed

Madeline A. Miller

Madisen J. Danzl

Madison B. Blake

Maisie E. Peter

Matthew D. Foster

Matthew Jon Davis

Matthias J. Kneeland

Mattie Kay Behunin

Morgan A. Owens

Myrtle L. Farrell

Nathan P. Smith

Nicholas I. Archuletta

Nicole Lyn Christensen

Oriah L. Douglass

Ory W. Johnson

Paighton J. Christensen

Parley E Lowell

Phuong N. Pham

Presley K. Frink

Raif S. Nettik

Reagan K. Davis

Reagan Olivia Buss

Rhyen M. Debenham

Robert G. Byers

Roxana Lopez

Ryker S. Gibson

Sage W. Romero

Samantha A. Linch

Samuel A Bennett

Samuel D. Witte

Shandalyn P. Frye

Sierra J. Skinner

Sophia K. Cozzens

Stephanie N. Oehler

Tietjen N. Heaps

Timothy Graham

Timothy R. Wilcock

Trysten J. Halter

Tyler M. Combs

Tyson Barnes

Whitney Brianne Keller

Wynn T. Officer

Zachary M. Marrero