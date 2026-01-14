Western Releases Fall 2025 Part Time Honor Roll List

ROCK SPRINGS – Western Wyoming Community College recently announced the names on its Fall 2025 Part Time Honor Roll list. Students listed on the Part Time Honor Roll must complete at least 12 credit hours in consecutive semesters with a cumulative GPA of 3.5, and complete six to 11 credit hours during the current semester with a GPA of 3.50 or higher. The recipients, arranged by the first letter of their last name, are:
- Serenity Adame
- Kimber Aitken
- Adara Akin
- Jenny Albrandt
- Marley Alkema
- Bailey Anderson
- Roselyn Anderson
- Janae Arne
- Emily Bae
- Rosaleen Barker
- Stephanie Barker
- Ashley Barnes
- Anahi Barnes-Boch
- Maria Barrera
- Sara Bates
- Katelin Beck
- Toni Belcher
- Chancie Bell
- Corynn Bell
- Brayston Bentley
- Evan Bentley
- Karson Beutel
- Graydon Bingham
- Essie Black
- Teresa Blau
- Charlane Botello
- Bailey Bowles
- Taylor Bowman
- Alexia Britton
- Brigham Burgess
- Bowen Bury
- Elyse Busenbark
- Julia Butler
- Rylee Cagle
- Race Carr
- Kolter Castillon
- Vanessa Castro
- Eli Christiansen
- Teigra Clegg
- Lydia Clove
- Kyzer Condos
- Kaitlin Coontz
- Kayla Corsi
- Sarah Cottam
- Melanie Cozzens
- Gillian Creed
- Addalee Cunningham
- Brandon Dale
- Adrienne Dandy
- Cooper Daniel
- Madisen Danzl
- Cale Dauwen
- Tyler Davis
- Lisa Dawson
- Madilyn Dayton
- Joseef De Leon
- Milo DeBusschere
- Alyssa Derosas
- Sarah Dietz
- Stephanie Dillard
- Braxton Doak
- Kaiden Dodson
- Zane Dodson
- Kyan Draper
- Emma Dunford
- Tony Dyer
- Reagan Eardley
- Sydnie Eastman
- Peyton Ely
- Jill England
- Lilia Faudoa
- Emilia Felix
- Michele Flagen
- Karsyn France
- Hannah Franich
- Sandra Garcia
- Kassidy Garvin
- Stevie George
- Carsten Gerrard
- Kailynn Godfrey
- Anahi Gomez Giron
- Evelyn Grant
- Gracie Green
- Jeffery Green
- Madyson Green
- Mersade Greer
- Nixie Guzman
- Jaxson Hadley
- Izabelle Hale
- Aiden Harmon
- Andrew Harmon
- Guy Harris
- Krishana Henry
- William Hernandez
- Peyton Higgins
- Dylan Hirschi
- Sunny Hobbs
- Makenzie Hood
- Kinsey Hooper
- Logan Huber
- Trinity Hunt
- Andres Hunter
- Essence Hunter
- Kamdyn Hurdsman
- Jarom Hutchinson
- Rubi Ibarra
- Kailana Isaac
- Jared Jensen
- Claire Johnson
- Emma Johnson
- Lenard Johnson
- Mylee Johnson
- Tavin Johnson
- Magdelena Jones
- Jayton Kaiser
- Jennifer Kappes
- Bennett Keel
- Isabelle Kenna
- Makenzee Kight
- Audrey King
- Karlee Kramer
- Corbin Lake
- Maeve Lally
- Lexus Lancaster
- Andrew Lauridsen
- Paige Layne
- Christopher Lein
- Emmanuel Leon
- Jerra Lester
- Shawn Linch
- Misti Lingle
- Kayleigh Lionberger
- Kalyn Lockwood
- Azul Lopez
- Sydney Lopez
- Maddux Lounsbury
- Alexis Love
- Lori Lucero
- Kyle Luck
- McKayla Lym
- Veronica Macias
- Taylor Malcolm
- Gavin Mares
- Camryn Martinez
- Remington Mathill
- Aunica Mayne
- Kellen McBurnett
- Sakiusa Meador
- Mylie Mele
- Ryanne Mikesell
- Stevie Miller
- Taylor Moceika
- Kelsey Moffitt
- Alysia Moreno
- Jarrod Morrison
- Tyson Muir
- Regina Mullen
- Kristyn Muniz
- Erin Murcray
- Savanah Nauman
- Ivory Neher
- Charlei Nielsen
- Isidro Olea
- Jacob Olson
- Lon Olson
- Ander Oroz
- Shaylee Parkinson
- Jose Parra
- Kennedy Pebbles
- Cambri Pedersen
- Ashley Pizarro
- Hadyn Plant
- Rylin Plant
- Kimber Prentice
- Ellie Quiroz
- Piper Redden
- Crystal Richardson
- Skyler Riddle
- Molly Roberts
- Adam Robertson
- Keisha Robinson
- Shyli Robinson
- Alexa Rodriguez
- Brooklyn Ross
- Maura Russell
- Autumn Sax
- Joshua Scheneman
- Ella Schwarting
- Shelby Scott
- Sydney Seldomridge
- Breelyn Semon
- Alaina Sharp
- Ellie Shellenberger
- Lily Shepard
- Kaitlynn Shreve
- Hannah Silvester
- Jeremiah Simmons
- Elaine Sims
- McKenna Smart
- Chloe Smith
- Deegan Smith
- Aubrie Stanton
- Jake Stanton
- Kylee Stoffers
- Luke Tate
- Bridgette Taylor
- Alexis Thorvaldson
- Rileigh Trautman
- Alexandra Urbina
- Jacob Vaughn
- Kari Vaughn
- Logan Wadsworth
- Lily Waite
- Hanna Walker
- Tenille Walker
- Mylie Webb
- Marisa Weddle
- Rayne Welch
- ShanDee Welling
- Suzanne Westenskow
- Clay Wettstein
- Corbin Williams
- Rylee Wright
- Carla Yanayaco De la cruz
- Madison Yoak
- Jan Zambrano
- Zeferino Zuniga