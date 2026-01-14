Western Releases Fall 2025 Vice President’s of Academics Honor Roll

ROCK SPRINGS – Western Wyoming Community College recently announced the names on its Fall 2025 Vice President’s of Academics Honor Roll list. Students listed on the Vice President of Academics Honor Roll must complete at least 12 credit hours of classwork during the semester while maintaining between a 3.25 and a 3.99 grade point average. The recipients, arranged by the first letter of their last name, are:
- Seattle Abbott
- Ezra Achenbach
- David Alden
- Lucyan Allen
- Dylan Anderson
- Emily Anderson
- Amberlee Appel
- Abigail Archer
- Elizabeth Archer
- Asher Austin
- Cesar Avila
- Samantha Baer
- Jennifer Baird
- Oliver Baldwin
- Gina Barajas
- Sobe Barber
- Aspyn Barclay
- Tyson Barnes
- McKynleigh Barney
- Jennifer Barrett
- Chantel Bearden
- Lamyia Benally
- Jodie Blashaw
- Jared Bliss
- Kylie Bosh
- David Boudreau
- Simeon Brady
- Noah Brandt
- Tristan Brooks
- Tristan Browning
- Jessica Bryant
- Roxy Burns
- Cindy Burton
- Kyle Busby
- Zackary Busby
- Reagan Buss
- Braydon Busskohl
- Trenten Butcher
- Tranquilla Button
- MacKenzie Camphouse
- Makayla Caro
- Alisa Carson
- Austin Christen
- Derek Christensen
- Myla Chubb
- Klayton Clark
- Makayla Clark
- Kaleb Click
- Avery Clifford
- Kathryn Copsey
- Rocky Cordova
- Jessica Cornia
- Kortni Corsi
- Danae Counts
- Landon Covington
- Batista Covolo
- Kira Cowan
- Mackenzi Crane
- Christine Crooks
- Thomas Dalton
- Brayden Davies
- Hanna Davis
- Reagan Davis
- Rhyen Debenham
- Edgar Delgadillo
- Abby Dever
- David DeWitt
- Saylor DeWitt
- TeAnna Diede
- Alexandria Dittman
- Khloie Dix
- Carley Doroha
- Alaina Drew
- Shawnna Dunford
- Brittany Eaddy
- Haylee Eckelberry
- Mckaylie Elmore
- Brendan Erickson
- Rachel Erickson
- Tiffany Estes
- William Evans
- Kaiden Faigle
- Shantia Farless
- Kie Foster
- Chad Frericks
- Sara Fretwell
- Alauna Fulkerson
- Carter Funk
- Alejandro Garcia
- Taten Gaukel
- Ashley Gold
- Moneasha Gold
- Jordyn Gossett
- Isabelle Grady
- Carmen Grajeda
- Gabriela Grajeda
- Jaciel Granados
- Noelle Greene
- Ashley Grunder
- Ida Gueye
- Kingsley Gyesi-Bisah
- Connor Haapala
- Samantha Hallett
- Bryant Hamblin
- Emery Harmon
- Joseph Harter
- Trent Hawkes
- Jo Heavin
- Bonnie Henricksen
- Tiffany Herren
- Oakley Hess
- Tyler Hilyard
- Dawn Hood
- Issac Howard
- Emma Hunsaker
- Jabez Huynh
- Makaydi Jenks
- Sammuel Johnston
- Juliana Kahoun
- Hunter Keierleber
- Brandi Keller
- Presley Keller
- Joshua Kellum
- Camden King
- Sione Kinikini
- Kale Knezovich
- Holly Knox
- Marcus Kopp
- Elijah Kropf
- Jaxon Larson
- Gvidas Laurinaitis
- Nicholas Ledger
- Gabriel Lehman Dubrinsky
- Maxine Lennox
- Addyson Letcher
- Chad Logan
- Evie Long
- Roxana Lopez
- Lacey Lovato
- Banks Love
- Lucy Lowell
- Megan Luster
- Payton Maggi
- Zachary Marrero
- Dylan Martin
- Jaxson Martin
- Paris Martin
- Jadon Martinez
- Meadow Mathill
- Kalista May
- Storm McCurdy
- Elijah McKinney
- Sean McMain
- Larry Melancon
- Juan Melendez
- Jayden Melhorn
- Kayla Mlinar
- Walter Molina
- Keira Mollman
- Alyx Moneyhun
- Stephanie Monge
- Marcellas Montoya
- McKenna Morrell
- Lily Murdock
- Paulius Narvilas
- Sydnee Nathan
- Raif Nettik
- Stephanie Oehler
- Kasadie O’Melia
- Morgan Owens
- Cera Pearson
- Sean Pendleton
- Maclaine Percival
- Dayanara Perez-Ortega
- Maisie Peter
- Lily Peterson
- Karsen Pfeifer
- Ashlyn Plemel
- Kaden Pluid
- Tate Pollard
- Summer Prettyman
- Abigail Prybylowski
- Arrington Purvis
- Jovie Quillinan
- Mia Quintano
- Trenton Ramirez
- Itzayana Razo
- Gabriel Reeves
- Benjamin Relei
- Chelsey Reyes
- Emma Rieck
- Elijah Riley
- Emma Roark
- Kelli Roberts
- Tyrel Roberts
- Ryder Robinson
- Tessa Robinson
- Emilio Rodriguez
- Austin Rogers
- Kaylee Roitz
- Ezia Romango
- Sage Romero
- Nadia Runnion
- Kassi Russell
- Zachary Ryals
- Alexis Sagely
- Lucia Santamaria
- Phoenix Sax
- Amber Schisel
- Luke Schroeder
- Virginia Schultz
- Emilie Shiffermiller
- Mark Shirley
- Byron Simek
- Emily Sitsler
- Kamryn Slaugh
- Chandler Smith
- Elizabeth Smith
- Emily Smith
- Justin Smith
- Taylor Smith
- Aries Snell
- Theresa Sorenson
- Kaila Spain
- Lonnie Spencer
- Karis Sprecher
- Ella Stanton
- Grace Stucki
- Joshua Sullivan
- Jared Swafford
- Jolee Swasey
- Jasmine Tapia
- Jose Tenorio
- Gracie Thoreson
- Stockton Tippets
- Zachary Tiraada
- Myles Tollefson
- Emma Toman
- Tamara Tremelling Mills
- Brianna Uhrig
- Ivan Valerio
- Vincenzo Varrasso
- Isabel Vasco
- Abram Vergara
- Alyssa Vigil
- Christopher Villa
- Marcos Villa
- Blake Wacaser
- Ali Walker
- David Webb
- Sarah Weinhandl
- Samantha Welch
- Eliza Wendel
- Carson West
- Dawson Willey
- Kayleigh Williams
- Caprice Winn
- Kylee Winters
- Eric Wiswell
- Gabriel Wiswell
- Isabel Wittig
- Azarian Wolf
- Chelsea Wright
- Eric Wright
- Dennis Yelvington
- Gillian Young
- Isaac Young
- Erin Zepeda
- Ryan Zotti