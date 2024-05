Western Releases Spring 2024 Honor Rolls

ROCK SPRINGS – Western Wyoming Community College released its spring honor roll lists Monday morning, highlighting dozens of local students whose academic achievements earned them a spot in the college’s honor rolls.

President’s Honor Roll

Rock Springs

Cadence Alldredge

Stephanie Barker

Madison Blake

Daniel Calendas

Kylie Campbell

Claire Edman

Davan French

Timothy Graham

Casey Harmon

Samantha Linch

Haley McGaha

Spencer Miller

Alexa Peevers

Kamren Santhuff

Byron Simek

Trista Wales

Karson Hensley

Timothy Wilcock

Carley Doroha

Jayces Blatter

Charles Shipp

Anna Moody

Gabriela Peraza Arce

Delanie Ensign

Ava Debusschere

Kasia Leavitt

Paul Hebert

Geraldine Gamoke

Oliver Anderson

Alyx Moneyhun

Linda Hart Loredo

Matthias Kneeland

Green River

Ezeekeil Allison

Robert Byers

Raygan Cochrun

Trysten Halter

Hale Iwen

Ryan Lundgren

Morgan Owens

Nathan Smith

Samuel Witte

Hailey York

Anas Assaf

Brianna Strauss

Casey Olds

Austin Wilson

Caden Sanchez

Malea Gomez

Cody Rider

Kaylee Nelson

Amanda Anderson

Madison Moffat

Farson

Carson Jones

Loy Madsen

Superior

Ethan O’Brien

Dean’s Honor Roll

Rock Springs

Joshua Adams

Rusty Adkison

Darwin Alarcon

Josue Alcaraz

Connor Allred

Nicholas Archuletta

Anden Asper

Erral Asper

Joshua Bell

Justin Boren

Krystal Carmine

Kolter Castillon

Paighton Christensen

Parker Clawson

Kaleb Click

Dylan Coburn

Christian Debernardi

Shantia Farless

Jeremiah Fennell

Skylynn Harmon

Abigail Jones

James Jones

Landen Kendall

Emalee Knight

Jessica Lang

Theodore Laughlin

Jennifer Macy

Kylie Mortensen

Conner Panzer

Phuong Pham

Summer Prettyman

Felicia Ramirez

Jesse Riter

Alexander Rodriguez Morales

Kyree Sherbeyn

Mark Shirley

Hannah Shuler

Savannah Weerheim

Carter Wiberg

Tori Hester

Brandon Hettinger

Shenan Archuletta

Katrina Meyer

Kristina Boice

Brandy Vasquez

Alexander Bitters

Ethan Flansburg

Emiley Stallings

Lisa Schmid

Jessica Hartley

John Parker

Kelly Ross

Soniea Wright

Stephanie Martinez-Ortiz

Shelby Koepplin

Samuel Leonard

Clayton Boren

Jediah DePoyster

Karl Hillway

Trenton Ware

Ariana Bonuales

Raymond Huang

Hunter Richardson

Kaleb Keith

Shayleen Troester

Laci Zuck

Ashlynn Guffey

Lindsey Yaezenko

Savannah Cheney

Emily Budd

Allison Murray

Raine Holgate

Danielle Allred

Jessica Robertson

Joseph Sant

Desiree Poulos

Raif Nettik

Adonis Koritnik

Heidi Kinikini

Tyle Fields

Charles Atkinson

Caleb Kneeland

Jose Islas Sanchez

Green River

Eliza Burgess

James Davis

Brandon Finley

Shandalyn Frye

Abigail Fuss

Timothy Golightly

Gary Hodges

Jarrit Hood

Kyler Hughes

Garrett James

Abigail Kennah

Kyle Kight

Natalea Killpack

McKenna Kropf

Isabell Salas

Ella Stanton

Nathan Stevenson

Jordan Tucker

Brandon Hutchinson

Christine Crooks

Jason Richmond

Cydnee Sturlaugson

Dawn Hood

Charlotte Fowler

Daney Clinton

Samuel Bennett

Korbin Cuthbertson

Brian Fassett

Austyn Maser

Cesar Magana

Emily Navarro

Aiden Whitten

Dillon Thomas

Alyssa Herwaldt

Brandon Herwaldt

Brittany Gomez

Riley Price

Jacob Morgan

Kaitlyn Lucero

Braydon Busskohl

Farson

Ross Slagowski

Part Time Honor Roll

Rock Springs

Heather Aguayo

Brilee Albiston

Nevaeh Anderson

Ava Andrews

Madelynn Babel

Zaviera Babich

Jennifer Baird

Rebecca Barton-Stewart

Elisha Bracho

Jordyn Carr

Bryce Chatterley

Jendaya Coletti

Logan Condie

Tyler Davies

Carole Edman

Dawson Fantin

Anabella Fausett

Keira Forbush

Presley Frink

Emalie Garner

Daniel Guymon

Patrick Hager

Dalyn Harris

Makaylee Hitt

Brynn Hunsaker

Derek Jacobsen

Janine Jensen

Kathryn Killpack

Rianna Lambert

Shanndan Lamorie

Aspen Lucero

Ethan Millemon

Jaqueline Monzon

Presley Nacey

Jae Lee Park

Bradoc Powell

Breanna Powers

Jeanette Rech

Kelci Revelli

Elijah Riley

Rena Rogers

Ella Sellers

Lynlee Slater

Joshua Sorensen

Kylee Stoffers

Dayna Urbin

Kassidi Webb

Tyler Camphouse

Wesley Smith

Je’von Newman

Clay Wettstein

Barrick Hess

Taylor Seilbach

Logan Floyd

Jaciel Granados

Zoey Russell

Samantha Kelley

Stuart Chrusciel

Leslie Alvarado-Godina

Jessica Lewis

Kelly Mathis

Stephanie Bagwell

Katie Laabs

Cienna Bennett

Isaiah Thompson

Kristyn Muniz

Benjamin Murray

Catherine Johnson

Adam Kinyon

Shawn Keller

William Yeager

Norma Moreno

Kiera Mignerey

Karsen Pfeifer

Brittany Soltis

Taylor Gerrard

Kayleigh Lionberger

Green River

Travis Archibald

Adara Akin

Lillian Allison

Katelin Beck

Jayla Braden

Katherine Bronstein

Allona Brown

Tyler Castillon

Haley Clevenger

Autumn Cooper

Marina De la Riva

Reese Eastman

Hunter Flores

Taycie Fox

Grace Gomez

Gabriela Grajeda

Carla Guerrero

Jensyn Hamel

Alicia Harrison

Madison Jones

James Leffers

Ayla Lindsey

Lexi Love

Axel MacKinnon

Andrea Meyers

Eva Murray

Emma Olson

Faith Roby

Stone Rubeck

Alexis Sagely

Alaina Sharp

Abigail Smith

Chevy Stanton

Kayde Strauss

Brianna Uhrig

Christopher Wilson

Genesis Anderson

Courtney Clark

Tennille Walker

Samantha Harmon

Jordan Lyon

Matthew Rushing

Estephania Roper

Kale Knezovich

Ivory Neher

Wendy Arnold

Reliance

Eilana Adkison

Guy Harris

Farson

Ory Johnson

Cashton Jones

Alexis Lehmann