Western Releases Springs 2025 Part Time Honor Roll List

ROCK SPRINGS – Western Wyoming Community College recently announced the names on its Spring 2025 Part Time Honor Roll list. Students listed on the Part Time Honor Roll must complete at least 12 credit hours in consecutive semesters with a cumulative GPA of 3.5, and complete six to 11 credit hours during the current semester with a GPA of 3.50 or higher. The recipients, arranged by the first letter of their first name, are:

Abby Lynn Cantlin

Abrianna K. Laird

Addison Losik

Addison Marcy

Adrienne C. Dandy

Adyson May Sellers

Aedan Johnson

Alex Bakken

Alexa Rodriguez

Alexandra Rose Urbina

Alexis Jean Sagely

Allyster Ingraham

Alyssa Rae Meyers

Angelena M. Coleman

Aries R. Snell

Ashley N. Thomas

Ashton A. Bennett

Athena M. Gerzanic

Aubrie Lynn Clark

Autumn Tanner

Ava Jayde Dunnuck

Avery Michelle Rees

Bailee Smith

Bailey C. Bowles

Bailey J. Glode

Ben Walter Bluemel

Benjamin Blakesley

Benjamin Duane Relei

Bradoc Powell

Braxton M. Doak

Brayden G. Torstenbo

Breelyn M. Semon

Brittany L. Soltis

Bryce Austin Chatterley

Caden L. Clifford

Cambri Pedersen

Camryn S. Martinez

Carla Guerrero

Casey C. Faddis

Chancie M. Bell

Charlee Rae Porter

Chelsea Ann Wright

Cheyenna M Johnson

Cheyenne Oleson

Chloe M. Smith

Christopher J Lucus

Christopher P. Lein

Cinthya Del Villar Felix

Clarine H. Luzmoor

Clay A. Wettstein

Cody Don Downey

Colter C. Krell

Conner Scott Panzer

Corynn Nevaeh Bell

Crystal Marie Richardson

Dash Brandan Madsen

Dawson Crae Jacquart

Dayanara Perez Ortega

Dayna Annette Urbin

Delaney Fullmer

Destiny L. Fisher

Eckerley J. Pickett

Elaine Sims

Ella M. Petersen

Ellie F. Shellenberger

Emilee D. Barnes

Emilia Rose Felix

Emily J. Anderson

Emily Wade

Emma Dunford

Emma L. Patik

Emma York

Emmanuel Vialpando

Ethan Bundy

Ethan E. Flansburg

Etienne C. Akers

Eva Marie Asper

Francisco Saabedra Quintero

Gabrielle Rogers

Garrett Blaine Redden

Geraldine H. Gamoke

Ginger L. Bell

Gracie Green

Gregory W. Sherwin

Guy M. Harris

Haley Q. Clevenger

Hanna L. Walker

Hanna Sue Davis

Hannah Catherine Brylinski

Hannah R. Cottam

Hannah Rose Croft

Hatziry Dominguez-Saenz

Hayli R. Winter

Hudson Oakes Frome

Hunter J. Keierleber

Isabella Ann Burgess

Isabella L. Walker

Isabelle M. Uhrig

Isac Linford

Ivan Emet Valerio

Jacob Olson

Jacy H. England

Jaida Jennings

James L Trefethen

Jamie England

Jamilynn L. Stauffer

Jared Matthew Jensen

Jared Middle Swafford

Jasmine Manuella Markovsky-Gon

Jeanette L. Cooney

Jeanette M. Rech

Jeffery Green

Jen Baird

Jerra L. Lester

Jerzie R. Levengood

Jessica L. Hartley

Jessica L. Kirk

Jessica Lin Foley

Jocelyn Peterson

Jolynn Jones

Jorge Olivas

Jose Angel Tapia Gonzalez

Jose Jesus Romero Jr.

Jose M. Parra

Joshua A. Scheneman

Joshua F. Adams

Josue Alcaraz

Julie Ann Bowen

Justin B. Millemon

Justin W. Aaron

Justine S. Widdison

KaLee Bohnet

Karlie N. Marsh

Karly M. Sabey

Katelin M. Beck

Katelyn Marie Maughan

Kaycee J. Walker

Kaycee Jean Kilcrease

Kaylie D. Julander

Kaytie L. Brown

Keira Grace Mollman

Keira V. Forbush

Kellen McBurnett

Kelly G. Roberts

Kendra J. Willoughby

Kenidee Scott

Kenna B. Davidson

Kie Foster

Kinsey A. Hooper

Kodi Jeanellyn Allred

Krishana B. Henry

Kristieana N. Holden

Kristopher Charles Pope

Kristyn L. Muniz

Kyle J. Luck

Kyle Jay Gilmore

Kylie Edwards

Kynadee Jayde Phillips

Kyndall J. Turnwall

Kynzi L Damori

LaRanda K. Waldner

Lauren Clark

Leslie Alvarado-Godina

Lilia E. Faudoa

Lillynee Janota

Lincoln Searle

Lindsay R Miner

Lindsey R. Cox

Linsey R. Meltzer

Lisa C. Dawson

Logan A. Byrd

Logan A. Wells

Logan Condie

Madelynn M. Perry

Madison S. Strgar

Madyson N. Green

Makenzee K. Kight

Makinzea R. Lynch

Maria Angela Baeza

Marisela K. Sambrano

Mark Anthony Shirley

Marley Alkema

Masen A. Werkele

McKenna R. Smart

McKinlee Sue Covolo

Melissa B. Furlong

Micah S. Strong

Michael W. Clifford, III

Mikayla C. Flores

Milan Scott

Milo J. DeBusschere

Molly A. Larsen Hammond

Molly Stanton

Nash Dimond Piekkola

Natalea L. Killpack

Natasha J. Martinez

Nixie A. Guzman

Oliver Nambo

Olivia D. Reeder

Olivianna J. McMahon

Owen John Barton

Owen K. Hansen

Paige D. Layne

Paxton Kenneth Dolezal

Piper Redden

Rachel J. Bawden

Randi Lynn Timothy

Rebecca Dawn Smith

Reese A. Eastman

Regina M. Mullen

Richard B. Harrison

Robert E Freitas III

Rylee J. Wright

Rylee Rae Rosas

Sage Abate

Samuel N. May

Sarah A. Page

Sarah Cottam

Savanna Noorda

Savannah L. Fagan

Savannah Lynn Crawford

Savery English

Sefton W. Douglass

ShanDee D. Welling

Shawn Galitz

Shawnna L. Dunford

Sienna L Whiterock

Sofia A. Pagniano

Stephanie D. Dillard

Stephanie R. Barker

Steven Harmon

Sydney L. Neria

Sydney O. Smothers

Sydnie Eastman

Talan L. Lascano

Tamara M. Boglino-Mercer

Tanah R. Boglino

Tanner Woodward

Tara A. Countryman

Tayleigh Dawn Paoli

Taylor R. Bowman

Ted Laughlin

Tenille E. Walker

Tony L. Dyer

Traci M Dodsworth

Trenten J. Dowley

Tricia A. Cecil

Trinity C. Hunt

Tristi A. Hartle

Tristin Robert Chamberlain

Vanessa A. Valerio

Vanessa J. Castro

Vaughn R. Grant

Victoria M. Ochoa

Weston W. Hanberg

William W. Hibbert

Zipaya Somsen