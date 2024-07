Wyoming Girls In 2nd After Day 2 of NHSFR

ROCK SPRINGS – The 2024 National High School Finals Rodeo (NHSFR) is in full swing in Rock Springs, with the second day wrapped up already. Check out below a list of all the top ten performers so far, what kids from Wyoming are still in the top ten, and how the team standings are heading into day three.

Wyoming Participants in the Top Ten

Barrel Racing: Kloe Nichols, Boulder, Wyo., 17.478 (5th place)

Kloe Nichols, Boulder, Wyo., 17.478 (5th place) Bareback Riding: Jacob Cook, Green River, Wyo., 68 (9th place)

Jacob Cook, Green River, Wyo., 68 (9th place) Breakaway Roping: Rhame Hicks, Gillette, Wyo., 2.36 (3rd place), Bleu Butler, Big Horn, Wyo., 2.92 (7th place)

Rhame Hicks, Gillette, Wyo., 2.36 (3rd place), Bleu Butler, Big Horn, Wyo., 2.92 (7th place) Bull Riding: Brenson Bartlett, Cheyenne, Wyo., 71.5 (10th place)

Brenson Bartlett, Cheyenne, Wyo., 71.5 (10th place) Goat Tying: Hadley Thompson, Yoder, Wyo., 7.09 (3rd place)

Hadley Thompson, Yoder, Wyo., 7.09 (3rd place) Pole Bending: Abby Millburg, Gillette, Wyo., 20.557 (5th place)

Abby Millburg, Gillette, Wyo., 20.557 (5th place) Steer Wrestling: Trenton Sheehan, Rozet, Wyo., 6.83 (9th place)

Barrel Racing

Morgan Beckstrom, Spanish Fork, Utah, 17.157 Riley Isbell, Salado, Texas, 17.196 Tyley Sears, Valentine, Neb., 17.24 Kally Sorenson, Watford City, N.D., 17.25 Kloe Nichols, Boulder, Wyo., 17.478 Brylee Banning, Litchfield Park, Ariz., 17.498 Rylee Jo Maryman, St. Francisville, La., 17.523 McKynlie Bowers, Woodward, Okla., 17.566 Brynn Barto, Winnemucca, Nev., 17.615 Ainsley Philippi, Hermiston, Ore., 17.648

Bareback Riding

Sean Mahoney, Bend, Ore., 75 Taos Weborg, Gregory, S.D., 74 Collin Roland, Childersburg, Ala., 74 Carson Hildre, Velva, N.D., 73 Kash Loyd, Cleburne, Texas, 72 Blayn Hughston, McBain, Mich., 71 Quaide Skjonsberg, Bluffton, Alberta, Can., 70 Clay Greenslade, Rocky View County, Alberta, Can., 70 Brody Dent, Bend, Ore., 68 Jacob Cook, Green River, Wyo., 68

Boys Cutting

Cody Gann, Leighton, Ala., 150 Carson Hale, Grantsville, Utah, 148 Ruff Graham, Merkel, Texas, 147 Luke Haskell, Payson, Utah, 147 Drew Sherrerd, Wayne, Okla., 147 Rance Jordan, Parma, Idaho, 145.5 Rope Roghair, Isabel, S.D., 145.5 Briggs Matthews, Oakley, Idaho, 145 Gabe Glines, Smithwick, S.D., 145 Stranton Oftedahl, Pemberton, Minn., 144

Breakaway Roping

Macie-Rae Warken, Coronach, Saskatchewan, Can., 2.25 Chayni Chamberlain, Stephenville, Texas, 2.3 Rhame Hicks, Gillette, Wyo., 2.36 Kenna Graves, Poplarville, Miss., 2.49 Amelia Knowles, Alexandra, N.Z., 2.82 Rio Schmidt, Benton City, Wash., 2.87 Bleu Butler, Big Horn, Wyo., 2.92 Leah Wood, Meeker, Colo., 2.95 Macklynn Greenhalgh, Delta, Colo., 3 Arina Haugen, Sturgis, S.D., 3.04 Kenna Stratton, Lakeview, Ore., 3.04

Bull Riding

Macoy Attebury, Springville, Calif., 81 Grady Gorwill, Hyannis, Neb., 79 Cade Smith, Sidney, Iowa, 77.5 Trent Ferreir, Loxahatchee, Fla., 76.5 Bryce Hardy, Chokio, Minn., 74.5 Lane Adams, Pikeville, Ky., 74.5 Luke Simon, Rayne, La., 74 Levi Alliston, Buckhead, Ga., 73.5 Blaine Carroll, Sacred Heart, Minn., 72.5 Brenson Bartlett, Cheyenne, Wyo., 71.5 Ethan Winckler, Winnie, Texas, 71.5

Girls Cutting

Audrey Tree, Payson, Utah, 150 Makenzie Cowan, Ardmore, Okla., 148.5 Riley Riner, Williamson, Ga., 148 Brooke Forre, Newman Grove, Neb., 147 Ava Smith, Pender, Neb., 147 Halle Bergen, Eagle Point, Ore., 147 Alexis Bylo, Leslie, Mo., 145.5 Sloan Stahnke, Spicer, Minn., 145 Styles Smith, Sumrall, Miss., 145 Taylor Budge, Boyd, Texas, 144.5

Goat Tying

Drew Ellen Stewart, Normangee, Texas, 6.87 Ella Kay, Iowa, La., 7.02 Hadley Thompson, Yoder, Wyo., 7.09 Kenna Thomas, Early, Texas, 7.34 Reagan McIntyre, Grand Island, Neb., 7.42 Addyson Derr, Paola, Kan., 7.51 Brooke Bruner, Parker, Colo., 7.51 Wacey Trujillo, Los Alamos, N.M., 7.56 Tatum Reid, Crawford, Neb., 7.62 Kasha Borsy, High River, Alberta, Can., 7.65 Tierney Breen, Woonsocket, S.D., 7.65

Pole Bending

Zoey Wagoner, Arnegard, N.D., 19.707 Quil Filippini, Eureka, Nev., 20.031 Emma Garijo, Winnemucca, Nev., 20.07 Brylee Banning, Litchfield Park, Ariz., 20.181 Abby Millburg, Gillette, Wyo., 20.557 HK Wilburn, Red Banks, Miss., 20.597 Maci Herrington, Bassett, Neb., 20.704 Mia Janosky, Bleiblerville, Texas, 20.832 Abbey Anderson, Cleveland, Texas, 20.895 Lindsey Wackel, Crete, Neb., 20.897

Reined Cow Horse

Sierra Telford, Caldwell, Idaho, 296 Brett Pura, Hollister, Calif., 293.5 Betty Branquinho, Oakdale, Calif., 291.5 Ketch Kelton, Mayer, Ariz., 290 Parker Ralston, Collbran, Colo., 290 Talen Barry, Ellinwood, Kan., 290 Pake Bell, Maysville, Okla., 289.5 Cy Lanier, Pleasant View, Colo., 289.5 Natalie Mori, Paradise Valley, Nev., 289.5 Colton Winkler, Lapoint, Utah, 288 Emma Arndt, Emporia, Kan., 288

Saddle Bronc

Spur Montag, Aliquippa, Pa., 75 Trygg Madsen, Morgan, Utah, 74.5 Ty Brenna, Keene, N.D., 73 Treg Huver, Nashville, Mich., 73 Wyatt LaVergne, Sulphur, La., 71.5 Vinny Templeton, Herald, Calif., 71 Trell McFarlane, Wilder, Idaho, 69 Holden Atkinson, Black Diamond, Alberta, Can., 69 Cade Ferguson, Cloncurry, Queensland, Aus., 68 Lane Leeper, Leon, Iowa, 68 KDyn Cooper, Prosser, Wash., 68

Steer Wrestling

Dawson Doggett, Callaway, Neb., 4.44 Kace Hollenbach, Middleburg, Pa., 4.77 Hadly Erickson, Almont, N.D., 4.83 Jake Holmes, Mulberry, Kan., 4.92 Wyatt Bondaroff, Arras, British Columbia, Can., 5.32 Tyler Porter, Tylertown, Miss., 5.57 Stranton Oftedahl, Pemberton, Minn., 6.14 Kade Odens, Scotland, S.D., 6.49 Trenton Sheehan, Rozet, Wyo., 6.83 Quinn Moon, Creighton, S.D., 6.86

Team Roping

Brock Borkman, Grantsville, Utah, and Brannam Cumbie, Tremonton, Utah, 5.54 Sam Saunders, Homedale, Idaho, and Sloan McFarlane, Wilder, Idaho, 6.39 Creek Williams, Colony, Okla., and Trigger Hargrove, Gracemont, Okla., 6.43 Jace Jepson, Las Vegas, Nev., and Kade McKnight, Fernley, Nev., 6.47 Jacob Stansbury, Santa Fe, Texas, and Colton Clayton, Needville, Texas, 6.5 Evan Corzatt, Leesburg, Ohio, and Owen Gardner, Caldwell, Ohio, 6.6 Walker Dennis, Portales, N.M., and Treyden Gonzales, Seboyeta, N.M., 6.7 Rance Bowden, Belle Fourche, S.D., and Sern Weishaar, Belle Fourche, S.D., 7.4 Dexton Hoelting, Olpe, Kan., and Jhett Vander Hamm, Ingalls, Kan., 7.4 Brock Boutwell, Clint, Texas, and Laramie Martinez, Aztec, N.M., 7.44

Tie-Down Roping

Chizm Kuykendall, Carnegie, Okla., 8.55 Noah Williams, Schurz, Nev., 9.22 McCoy Magin, Stephenville, Texas, 9.25 Brayden Kunz, Milan, Kan., 9.47 Cash Evans, Fort Supply, Okla., 9.69 Paden Belkham, Blunt, S.D., 9.81 Cross Fulford, Moore Haven, Fla., 9.83 Weston Milner, Payson, Utah, 9.87 Colton Suther, Palo Cedro, Calif., 9.9 Colt Piazza, Livermore, Calif., 9.99

Girls Team Standings

1. NEBRASKA, 1,295.00 2. WYOMING, 930.00 3. OKLAHOMA, 730.00 4. TEXAS, 720.00 5. COLORADO, 635.00

Boys Team Standings

1. UTAH, 1,540.00 2. OKLAHOMA, 1,005.00 3. SOUTH DAKOTA, 915.00 4. IDAHO, 870.00 5. CALIFORNIA, 720.00

Team Standings