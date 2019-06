RSMX Results For June 1 – June 2

ROCK SPRINGS — The Rock Springs Motor Cross hosted races over June 1 through June 2 at the Sweetwater County Events Complex.

Racers from across the state came to Rock Springs to compete. The two-day event saw plenty of action for those who were in attendance. Check out the full results below.

Below are full results from Saturday and Sunday. All names are in order of placement.

Saturday, June 1

Open Outlaw

BRYANT HUMISTON

AUSTIN JORGENSON

ERIC JOHNSON

BEAR SWANSON

LAYNE HARSHA

BLAKE WAITE

BRYTON HOFFMAN

KYLER KACZOROWSKI

CHANCE MATHES

WILL HOFFMAN

JACOB BEVERLY

WAYNE SORENSEN

REECE PROSSER

Open Amateur

GAGE SWANSON

RICHIE SAVALA

DYLAN VANGIESON

ZACH JONES

ANTHONY VANGIESON

BRANDON GATES

BO LARSON

BRENNON MONROE

PHOENIX WILSON

CHARLIE CASE

GARRETT RICKETTS

ZACHARIAH JOBE

ALEX INGLE

ZARYC PROSSER

LOGAN MENDENHALL

BRODEE HOFMEISTER

GARRETT KELLER

HUNTER MAYCOCK

BRODIE SUTTON

Supermini

RODNEY WILLIAMS

CHASE BROWN

ETHAN WEBB

GAVIN FOX

WAYLON HUNTINGTON

NOAH VALDEZ

DREW ZADRA

JERRETT FEAR

CLAYTON CRABB

GUNNER TAYLOR

50cc Open

BEAU BROWN

DANE FEAR

EASTON OKARMA

DIESEL VOGT

Women’s Class

LEXI WIESER

40 +

RYAN GILBERTSON

Open 2 Stroke

KYLER KACZOROWSKI

Schoolboy

ZACH JONES

ZACHARIAH JOBE

NICK ARNOLDI

EVAN VANDOM

JULIAN SAVALA

CHASE BROWN

DANIEL INGLE

ZARYC PROSSER

BRODIE SUTTON

LOGAN MENDENHALL

65 A

ALESSIO CHAVEZ

65 B

JORDAN GILBERTSON

ROCKO HUGGINS

BEAU BROWN

65 C

NOAH FOSTER

DIESEL VOGT

LYLE MORGAN

CHAYEN KUCK

KAEDEN LAMOREAUX

250 A

LAYNE HARSHA

BEAR SWANSON

BLAKE WAITE

WILL HOFFMAN

MICHAEL ROTH

AUSTIN JORGENSON

College Boy Intermediate 250

KYLER KACZOROWSKI

250 B

RICHIE SAVALA

ZACH JONES

EVAN VANDOM

BRENNON MONROE

PHOENIX WILSON

ALEX INGLE

JAYDEN RILEY

ZACHARIAH JOBE

GARRETT RICKETTS

BRAYDEN HOFFMAN

DANIEL INGLE

250 C

NICK ARNOLDI

TALLON WILES

MICHEAL WILES

ZARYC PROSSER

JULIAN SAVALA

HUNTER MAYCOCK

BRAYDON RILEY

BRODIE SUTTON

MATT FREAR

LEXI WIESER

LOGAN MENDENHALL

BRODEE HOFMEISTER

BO LARSON

50cc Expert

BEAU BROWN

DANE FEAR

EASTON OKARMA

DIESEL VOGT

Vet A

MIKE TAYLOR

MICHAEL ROTH

Vet B

RYAN GILBERTSON

JEREMY LOWSETH

Vet C

WES HOFFMAN

85 A

CHASE BROWN

RODNEY WILLIAMS

ETHAN WEBB

85 B

JACOB WIESER

GAVIN FOX

WAYLON HUNTINGTON

DREW ZADRA

NOAH VALDEZ

85 C

JERRETT FEAR

CLAYTON CRABB

GUNNER TAYLOR

65cc Open

ALESSIO CHAVEZ

JORDAN GILBERTSON

ROCKO HUGGINS

NOAH FOSTER

DIESEL VOGT

LYLE MORGAN

BEAU BROWN

450A

BRYANT HUMISTON

AUSTIN JORGENSON

BEAR SWANSON

ERIC JOHNSON

MIKE TAYLOR

WAYNE SORENSEN

BRYTON HOFFMAN

REECE PROSSER

BLAKE WAITE

KYLER KACZOROWSKI

450B

DAKOTA ROBERSON

DYLAN VANGIESON

ZACH JONES

BRANDON GATES

JAYDEN RILEY

CHARLIE CASE

ANTHONY VANGIESON

PHOENIX WILSON

KAIL LEISCH

SHANDON WELSH

GAGE SWANSON

GARRETT KELLER

450C

ZACH BERRY

BO LARSON

Quad A (Non HPMA Points)

DALLAS RADDATZ

CHRIS BROWN

JOSH ANDERS

MARK ALLEN

Pee Wee B

DUKE “MOOSE” HUGGINS

DAMION TOMAZICH

Pee Wee C

CRISTIAN VALDEZ

MAKAYLA HILL

ARIANA ROTH

Sunday, June 2

Open Outlaw

AUSTIN JORGENSON

BEAR SWANSON

ERIC JOHNSON

BLAKE WAITE

JACOB BEVERLY

CHANCE MATHES

COLETON BERNARD

KYLER KACZOROWSKI

Open Amateur

DYLAN VANGIESON

ZACHARY JONES

ANTHONY VANGIESON

BRANDON GATES

BO LARSON

ALEX INGLE

PHOENIX WILSON

CHARLIE CASE

JAYDEN RILEY

SHANDON WELSH

Supermini

GAGE BOLINDER

GABE LEDOUX

CHASE BROWN

RODNEY WILLIAMS

WAYLON HUNTINGTON

GAVIN FOX

DREW ZADRA

NOAH VALDEZ

ETHAN WEBB

CLAYTON CRABB

GUNNER TAYLOR

Women’s Class

LEXI WIESER

65 A

ALESSIO CHAVEZ

65 B

ROCKO HUGGINS

BEAU BROWN

65 C

DIESEL VOGT

NOAH FOSTER

LYLE MORGAN

CHAYEN KUCK

LOGAN PARKYN

Schoolboy

ZACHARY JONES

NICK ARNOLDI

LOGAN MONTGOMERY

EVAN VANDOM

GABE LEDOUX

ZACHARIAH JOBE

ZARYC PROSSER

DANIEL INGLE

PARKER BROWN

40 +

JASON LEDOUX

250 A

BLAKE WAITE

WILL HOFFMAN

250 B

ZACHARY JONES

EVAN VANDOM

ZACHARIAH JOBE

ALEX INGLE

LOGAN MONTGOMERY

PHOENIX WILSON

DANIEL INGLE

BRAYDEN HOFFMAN

SHANDON WELSH

250 C

NICK ARNOLDI

ZACH BERRY

JULIAN SAVALA

MATT FREAR

ZARYC PROSSER

BRODIE SUTTON

PARKER BROWN

BRAYDON RILEY

LOGAN MENDENHALL

LEXI WIESER

HUNTER MAYCOCK

ROBBY TORRES

50cc Expert

BEAU BROWN

EASTON OKARMA

KAYSON MCGEE

DIESEL VOGT

Vet A

MIKE TAYLOR

JASON LEDOUX

TJ MONTGOMERY

JASON THOMAS

Vet B

JEREMY LOWSETH

COREY KLINE

Vet C

WES HOFFMAN

85 A

GAGE BOLINDER

GABE LEDOUX

CHASE BROWN

RODNEY WILLIAMS

ETHAN WEBB

85 B

GAVIN FOX

WILL HOFFMAN

ZACHARY JONES

EVAN VANDOM

ZACHARIAH JOBE

ALEX INGLE

LOGAN MONTGOMERY

PHOENIX WILSON

DANIEL INGLE

BRAYDEN HOFFMAN

SHANDON WELSH

50cc Expert

BEAU BROWN

EASTON OKARMA

KAYSON MCGEE

DIESEL VOGT

Vet A

MIKE TAYLOR

JASON LEDOUX

Vet B

TJ MONTGOMERY

JASON THOMAS

JEREMY LOWSETH

COREY KLINE

Vet C

WES HOFFMAN

85 A

GAGE BOLINDER

GABE LEDOUX

CHASE BROWN

RODNEY WILLIAMS

ETHAN WEBB

85 B

GAVIN FOX

JACOB WIESER

WAYLON HUNTINGTON

NOAH VALDEZ

GAGE MAYCOCK

DREW ZADRA

85 C

CLAYTON CRABB

GUNNER TAYLOR

BRYSEN HUNTINGTON

450A

AUSTIN JORGENSON

BLAKE WAITE

BEAR SWANSON

ERIC JOHNSON

BRYTON HOFFMAN

COLETON BERNARD

MIKE TAYLOR

450B

DYLAN VANGIESON

ANTHONY VANGIESON

ZACHARY JONES

BRANDON GATES

JAYDEN RILEY

TJ MONTGOMERY

PHOENIX WILSON

JAKE SCHOONOVER

BRENNON MONROE

CHARLIE CASE

KAIL LEISCH

450C

ZACH BERRY

BO LARSON

COREY KLINE

Pee Wee B

DUKE “MOOSE” HUGGINS

DAMION TOMAZICH

Pee Wee C

KADEN TORRES

CRISTIAN VALDEZ

BRAKON THOMAS

MAKAYLA HILL

65cc Open

ALESSIO CHAVEZ

ROCKO HUGGINS

NOAH FOSTER

DIESEL VOGT

LYLE MORGAN

50cc Open

EASTON OKARMA

KAYSON MCGEE

DIESEL VOGT

BEAU BROWN

JAKE SCHOONOVER

Open 2 Stroke

KYLER KACZOROWSKI

Quad A (Non HPMA Points)

DALLAS RADDATZ

CHRIS BROWN

JOSH ANDERS

College Boy Intermediate 250

KYLER KACZOROWSKI

College Boy Intermediate 450

KYLER KACZOROWSKI