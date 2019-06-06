RSMX Results For June 1 – June 2

ROCK SPRINGS — The Rock Springs Motor Cross hosted races over June 1 through June 2 at the Sweetwater County Events Complex.
Racers from across the state came to Rock Springs to compete. The two-day event saw plenty of action for those who were in attendance. Check out the full results below.
Below are full results from Saturday and Sunday. All names are in order of placement.
Saturday, June 1
Open Outlaw
BRYANT HUMISTON
AUSTIN JORGENSON
ERIC JOHNSON
BEAR SWANSON
LAYNE HARSHA
BLAKE WAITE
BRYTON HOFFMAN
KYLER KACZOROWSKI
CHANCE MATHES
WILL HOFFMAN
JACOB BEVERLY
WAYNE SORENSEN
REECE PROSSER
Open Amateur
GAGE SWANSON
RICHIE SAVALA
DYLAN VANGIESON
ZACH JONES
ANTHONY VANGIESON
BRANDON GATES
BO LARSON
BRENNON MONROE
PHOENIX WILSON
CHARLIE CASE
GARRETT RICKETTS
ZACHARIAH JOBE
ALEX INGLE
ZARYC PROSSER
LOGAN MENDENHALL
BRODEE HOFMEISTER
GARRETT KELLER
HUNTER MAYCOCK
BRODIE SUTTON
Supermini
RODNEY WILLIAMS
CHASE BROWN
ETHAN WEBB
GAVIN FOX
WAYLON HUNTINGTON
NOAH VALDEZ
DREW ZADRA
JERRETT FEAR
CLAYTON CRABB
GUNNER TAYLOR
50cc Open
BEAU BROWN
DANE FEAR
EASTON OKARMA
DIESEL VOGT
Women’s Class
LEXI WIESER
40 +
RYAN GILBERTSON
Open 2 Stroke
KYLER KACZOROWSKI
Schoolboy
ZACH JONES
ZACHARIAH JOBE
NICK ARNOLDI
EVAN VANDOM
JULIAN SAVALA
CHASE BROWN
DANIEL INGLE
ZARYC PROSSER
BRODIE SUTTON
LOGAN MENDENHALL
65 A
ALESSIO CHAVEZ
65 B
JORDAN GILBERTSON
ROCKO HUGGINS
BEAU BROWN
65 C
NOAH FOSTER
DIESEL VOGT
LYLE MORGAN
CHAYEN KUCK
KAEDEN LAMOREAUX
250 A
LAYNE HARSHA
BEAR SWANSON
BLAKE WAITE
WILL HOFFMAN
MICHAEL ROTH
AUSTIN JORGENSON
College Boy Intermediate 250
KYLER KACZOROWSKI
250 B
RICHIE SAVALA
ZACH JONES
EVAN VANDOM
BRENNON MONROE
PHOENIX WILSON
ALEX INGLE
JAYDEN RILEY
ZACHARIAH JOBE
GARRETT RICKETTS
BRAYDEN HOFFMAN
DANIEL INGLE
250 C
NICK ARNOLDI
TALLON WILES
MICHEAL WILES
ZARYC PROSSER
JULIAN SAVALA
HUNTER MAYCOCK
BRAYDON RILEY
BRODIE SUTTON
MATT FREAR
LEXI WIESER
LOGAN MENDENHALL
BRODEE HOFMEISTER
BO LARSON
50cc Expert
BEAU BROWN
DANE FEAR
EASTON OKARMA
DIESEL VOGT
Vet A
MIKE TAYLOR
MICHAEL ROTH
Vet B
RYAN GILBERTSON
JEREMY LOWSETH
Vet C
WES HOFFMAN
85 A
CHASE BROWN
RODNEY WILLIAMS
ETHAN WEBB
85 B
JACOB WIESER
GAVIN FOX
WAYLON HUNTINGTON
DREW ZADRA
NOAH VALDEZ
85 C
JERRETT FEAR
CLAYTON CRABB
GUNNER TAYLOR
65cc Open
ALESSIO CHAVEZ
JORDAN GILBERTSON
ROCKO HUGGINS
NOAH FOSTER
DIESEL VOGT
LYLE MORGAN
BEAU BROWN
450A
BRYANT HUMISTON
AUSTIN JORGENSON
BEAR SWANSON
ERIC JOHNSON
MIKE TAYLOR
WAYNE SORENSEN
BRYTON HOFFMAN
REECE PROSSER
BLAKE WAITE
KYLER KACZOROWSKI
450B
DAKOTA ROBERSON
DYLAN VANGIESON
ZACH JONES
BRANDON GATES
JAYDEN RILEY
CHARLIE CASE
ANTHONY VANGIESON
PHOENIX WILSON
KAIL LEISCH
SHANDON WELSH
GAGE SWANSON
GARRETT KELLER
450C
ZACH BERRY
BO LARSON
Quad A (Non HPMA Points)
DALLAS RADDATZ
CHRIS BROWN
JOSH ANDERS
MARK ALLEN
Pee Wee B
DUKE “MOOSE” HUGGINS
DAMION TOMAZICH
Pee Wee C
CRISTIAN VALDEZ
MAKAYLA HILL
ARIANA ROTH
Sunday, June 2
Open Outlaw
AUSTIN JORGENSON
BEAR SWANSON
ERIC JOHNSON
BLAKE WAITE
JACOB BEVERLY
CHANCE MATHES
COLETON BERNARD
KYLER KACZOROWSKI
Open Amateur
DYLAN VANGIESON
ZACHARY JONES
ANTHONY VANGIESON
BRANDON GATES
BO LARSON
ALEX INGLE
PHOENIX WILSON
CHARLIE CASE
JAYDEN RILEY
SHANDON WELSH
Supermini
GAGE BOLINDER
GABE LEDOUX
CHASE BROWN
RODNEY WILLIAMS
WAYLON HUNTINGTON
GAVIN FOX
DREW ZADRA
NOAH VALDEZ
ETHAN WEBB
CLAYTON CRABB
GUNNER TAYLOR
Women’s Class
LEXI WIESER
65 A
ALESSIO CHAVEZ
65 B
ROCKO HUGGINS
BEAU BROWN
65 C
DIESEL VOGT
NOAH FOSTER
LYLE MORGAN
CHAYEN KUCK
LOGAN PARKYN
Schoolboy
ZACHARY JONES
NICK ARNOLDI
LOGAN MONTGOMERY
EVAN VANDOM
GABE LEDOUX
ZACHARIAH JOBE
ZARYC PROSSER
DANIEL INGLE
PARKER BROWN
40 +
JASON LEDOUX
250 A
BLAKE WAITE
WILL HOFFMAN
250 B
ZACHARY JONES
EVAN VANDOM
ZACHARIAH JOBE
ALEX INGLE
LOGAN MONTGOMERY
PHOENIX WILSON
DANIEL INGLE
BRAYDEN HOFFMAN
SHANDON WELSH
250 C
NICK ARNOLDI
ZACH BERRY
JULIAN SAVALA
MATT FREAR
ZARYC PROSSER
BRODIE SUTTON
PARKER BROWN
BRAYDON RILEY
LOGAN MENDENHALL
LEXI WIESER
HUNTER MAYCOCK
ROBBY TORRES
50cc Expert
BEAU BROWN
EASTON OKARMA
KAYSON MCGEE
DIESEL VOGT
Vet A
MIKE TAYLOR
JASON LEDOUX
TJ MONTGOMERY
JASON THOMAS
Vet B
JEREMY LOWSETH
COREY KLINE
Vet C
WES HOFFMAN
85 A
GAGE BOLINDER
GABE LEDOUX
CHASE BROWN
RODNEY WILLIAMS
ETHAN WEBB
85 B
GAVIN FOX
WILL HOFFMAN
ZACHARY JONES
EVAN VANDOM
ZACHARIAH JOBE
ALEX INGLE
LOGAN MONTGOMERY
PHOENIX WILSON
DANIEL INGLE
BRAYDEN HOFFMAN
SHANDON WELSH
250 C
NICK ARNOLDI
ZACH BERRY
JULIAN SAVALA
MATT FREAR
ZARYC PROSSER
BRODIE SUTTON
PARKER BROWN
BRAYDON RILEY
LOGAN MENDENHALL
LEXI WIESER
HUNTER MAYCOCK
ROBBY TORRES
50cc Expert
BEAU BROWN
EASTON OKARMA
KAYSON MCGEE
DIESEL VOGT
Vet A
MIKE TAYLOR
JASON LEDOUX
Vet B
TJ MONTGOMERY
JASON THOMAS
JEREMY LOWSETH
COREY KLINE
Vet C
WES HOFFMAN
85 A
GAGE BOLINDER
GABE LEDOUX
CHASE BROWN
RODNEY WILLIAMS
ETHAN WEBB
85 B
GAVIN FOX
JACOB WIESER
WAYLON HUNTINGTON
NOAH VALDEZ
GAGE MAYCOCK
DREW ZADRA
85 C
CLAYTON CRABB
GUNNER TAYLOR
BRYSEN HUNTINGTON
450A
AUSTIN JORGENSON
BLAKE WAITE
BEAR SWANSON
ERIC JOHNSON
BRYTON HOFFMAN
COLETON BERNARD
MIKE TAYLOR
450B
DYLAN VANGIESON
ANTHONY VANGIESON
ZACHARY JONES
BRANDON GATES
JAYDEN RILEY
TJ MONTGOMERY
PHOENIX WILSON
JAKE SCHOONOVER
BRENNON MONROE
CHARLIE CASE
KAIL LEISCH
450C
ZACH BERRY
BO LARSON
COREY KLINE
Pee Wee B
DUKE “MOOSE” HUGGINS
DAMION TOMAZICH
Pee Wee C
KADEN TORRES
CRISTIAN VALDEZ
BRAKON THOMAS
MAKAYLA HILL
65cc Open
ALESSIO CHAVEZ
ROCKO HUGGINS
NOAH FOSTER
DIESEL VOGT
LYLE MORGAN
50cc Open
EASTON OKARMA
KAYSON MCGEE
DIESEL VOGT
BEAU BROWN
KAYSON MCGEE
DIESEL VOGT
BEAU BROWN
JAKE SCHOONOVER
Open 2 Stroke
KYLER KACZOROWSKI
Quad A (Non HPMA Points)
DALLAS RADDATZ
CHRIS BROWN
JOSH ANDERS
College Boy Intermediate 250
KYLER KACZOROWSKI
College Boy Intermediate 450
KYLER KACZOROWSKI