GRHS Girls’ Swimming and Diving Places First Over the Weekend

ROCK SPRINGS — The Green River Wolves took a fifteen minute drive to Rock Springs to compete in Saturday’s swimming and diving meet.

The Wolves placed first in the meet, finishing with an impressive 445 points.

GRHS GIRLS SWIMMING AND DIVING RESULTS 10/6

200 Yard Medley Relay

1. GRHS A- L. Jensen, H. Uhrig, L. Lee, A. Jensen 2:02.34

2. GRHS B- M. Young, L. Munoz, A. Lauze, J. Mandros 2:05.27

5. GRHS C- S. Foerster, M. Moffatt, C. Gomez, P. Bentley 2:25.41

6. GRHS D- K. Setzer, Z. Spartz, J. Magana, M. Rocha 2:29.18

200 Yard Freestyle

1. S. Sanders 2:06.37

3. L. Munoz 2:17.13

4. M. Young 2:17.87

5. Z. Merrick 2:18.41

9. E. Foerster 2:37.66

14. H. France 3:10.41

200 Yard IM

1. A. Lauze 2:27.35

3. L. Lee 2:37.71

4. A. Jensen 2:39.81

8. D. Gardea 2:50.98

10. A. Spartz 3:05.45

11. J. Bowen 3:19.89

50 Yard Freestyle

4. J. Mandros 29.43

6. P. Bentley 2.61

7. M. Rocha 31.44

8. T. Lafontaine 31.62

9. K. Seiller 31.95

14. K. Setzer 35.51

100 Yard Butterfly

1. L. Lee 1:06.71

3. L. Munoz 1:10.74

5. J. Mandros 1:13.77

6. D. Gardea 1:19.47

8. J. Magana 1:27.10

100 Yard Freestyle

1. S. Sanders 57.66

2. K. Walker 1:08.67

3. K. Mann 1:13.35

5. A. Jensen 1:18.83

6. S. Foerster 1:08.31

9. A. Spartz 1:08.80

10. P. Bentley 1:09.17

11. E. Foerster 1:09.75

15. E. Phillips 1:33.81

500 Yard Freestyle

2. L. Jensen 5:56.28

4. M. Rocha 7:14.99

5. K. Seiller 7:33.07

9. H. France 8:41.22

200 Yard Freestyle Relay

1. GRHS A- S. Sanders, M. Young, L. Munoz, L. Jensen 1:50.27

4. GRHS B- A. Merrick, H. Uhrig, M. Moffatt, J. Mandros 2:01.85

7. GRHS C- D. Gardea, C. Gomez, E. Foerster, T. Lafontaine 2:21.61

8. GRHS D- J. Magana, J. Bowen, E. Phillips, K. Seiller 2:26.42

100 Yard Backstroke

1. A. Lauze 1:08.88

3. A. Jensen 1:14.59

5. S. Foerster 1:17.58

7. A. Merrick 1:20.69

10. K. Setzer 1:34.18

12. E. Phillips 1:47.19

100 Yard Breaststroke

1. H. Uhrig 1:12.13

4. L. Jensen 1:24.90

6. M. Moffatt 1:28.81

7. C. Gomez 1:38.49

10. J. Bowen 1:49.81

11. J. Magana 1:54.22

400 Yard Freestyle Relay

1. GRHS A- S. Sanders, A. Jensen, L. Lee, A. Lauze 4:12.40

3. GRHS B- A. Merrick, E. Foerster, S. Foerster, P. Bentley 4:39.20

4. GRHS C- A. Spartz, D. Gardea, M. Rocha, K. Seiller 4:59.73

7. GRHS D- J. Bowen, H. France, T. Lafontaine, K. Setzer 5:56.01

